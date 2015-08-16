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فيتامين "D" لا يفيد المراهقين البدناء والجرعات العالية منه تضرهم

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فيتامين "D" لا يفيد المراهقين البدناء والجرعات العالية منه تضرهم فيتامين "D" لا يفيد المراهقين البدناء والجرعات العالية منه تضرهم
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول المكملات الغذائية من فيتامين D لا تفيد المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة ويمكن أن تضر صحتهم.

وأكدت الدراسات وجود علاقة بين نقص فيتامين "D" ومشاكل أخرى مثل مقاومة الأنسولين وأمراض القلب، وبعض الأطباء ينصحون بأخذ جرعة عالية من فيتامين D للبدناء لمحاولة إبطاء مثل هذه المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة.

لكن أحدث الأبحاث وجدت أن هذه المكملات الغذائية لم تحسن من صحة القلب لدى المراهقين البدناء أو تقلل مخاطر الإصابة بالسكر.

وقالت الدكتورة سيمة كومار، أستاذة الغدد الصماء للأطفال فى مركز مايو كلينيك للطفولة فى روتشستر بولاية مينيسوتا، أن الإفراط فى تناول مكملات فيتامين "D"، يرفع من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية، ويسبب تخزين فى الجسم.

ودرس الباحثون آثار مكملات فيتامين D على الأطفال لمدة 10 سنوات، وقد فوجئوا بأنه لم يتم العثور على مزيد من المنافع الصحية.

وأضاف الباحثون فى نهاية الدراسة قائلين، "لا نقول إن أخذ المكملات الغذائية التى تحتوى على فيتامين D بكميات معتدلة ضارة بالصحة، لكن الجرعات المرتفعة قد تضر بها".

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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مصر 365

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