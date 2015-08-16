لجنة التشريعات الصحفية تطلق اليوم مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة

أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، عن عقد مؤتمر صحفى موسع، ظهر اليوم الأحد، بمقر نقابة الصحفيين، لإطلاق مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذى انتهت من إعداده وصياغته.

وأضافت اللجنة، أنها ضمت نحو 50 عضواً من الصحفيين والإعلاميين والخبراء، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والنشر وخبرات نقابية وأساتذة إعلام وقانون.

ولفتت اللجنة، إلى أنه من المقرر أن يعلن إطلاق مشروع القانون جلال عارف رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ويتحدث فى المؤتمر عدد من أعضاء اللجنة من الصحفيين والإعلاميين.

وذكرت لجنة التشريعات الصحفية، أن مشروع القانون الموحد يتضمن سبعة أبواب، تضم نحو مئتى مادة، ويقدم ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية والمحاسبة والتنظيم الذاتى، كما يتضمن المشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر والعلانية، وفقا لما أقره الدستور الحالى.