تفجير 8 عبوات ناسفة زرعها إرهابيون بالعريش

عثرت قوات الأمن على 8 عبوات ناسفة زرعها مجهولون فى مناطق مختلفة داخل مدينة العريش وبمحيطها.

وأكد شهود عيان لـ"اليوم السابع"، أن 6 عبوات ناسفة تم الكشف عنها وتفجيرها على طريق مطار العريش، كما تم الكشف عن عبوتين ناسفتين فى شوارع فرعية داخل المدينة وتفكيكهما.

وتواصلت الحملات الأمنية بمختلف أنحاء المحافظة، وأفاد مصدر مسئول أن الحملات، استهدفت بؤرا إرهابية فى مناطق جنوب وشرق العريش ووسط سيناء والشيخ زويد ورفح والمناطق الحدودية، وقتلت عناصر مسلحة وأحبطت محاولات تفجير عبوات ناسفة.

من جانبهم قال شهود عيان إنه سمع دوى انفجارات فى مناطق العمليات، كما أغلقت قوات أمن شمال سيناء، مجددا محيط مديرية أمن شمال سيناء ومبنى ديوان عام المحافظة والمقرات الأمنية وسجن العريش ومحكمة شمال سيناء ومقر النيابات وقسم المرور وكافة أقسام الشرطة وكذلك مجلس المدينة وسنترال العريش الرئيسى.

ومنعت القوات سير السيارات بالشوارع المجاورة لهذه المقرات، وتم إغلاق الشوارع بالرمال والمتاريس الحديدية والشوارع الأسمنتية وانتشرت قوات أمنية حولها. كما تواصل إغلاق ميادين الضاحية والمالح بالعريش والعميد محمد سلمى سواركة والجورة بالشيخ زويد والماسورة برفح. وأكدت مصادر أمنية، أن الإغلاق إجراء أمنى لحماية القوات بهذه المناطق ومنع استهداف المنشآت والاقتراب منها.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان رسمى لها، عن توجيه عدة حملات مشتركة استهدفت العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية بدوائر أقسام المحافظة، كما تم توجيه حملات أخرى مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى وإدارة البحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى، تحت إشراف اللواء على أبوزيد مدير أمن شمال سيناء.

وأشار البيان إلى أن نتائج الحملات وبناء على تحريات إدارة الأمن الوطنى بشمال سيناء عن العناصر المحرضه على ارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العسكرية والشرطية، بالإضافة إلى احتفاظهم ببعض المنشورات الداعية لأفكارهم بمنازلهم، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رابع العريش من ضبط "علاء ع ع"، وجارى العرض على إدارة الأمن الوطنى بالعريش واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.