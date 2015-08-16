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الجيش الجزائرى يحبط محاولة إدخال أسلحة عبر الحدود مع "مالى"

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الجيش الجزائرى يحبط محاولة إدخال أسلحة عبر الحدود مع "مالى" الجيش الجزائرى يحبط محاولة إدخال أسلحة عبر الحدود مع "مالى"
احبط الجيش الجزائرى محاولة ادخال كمية من الاسلحة بينها 225 كجم من المتفجرات وأربع قذائف مضادة للدبابات وذلك قرب الحدود مع مالى، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية السبت.

وأضحت الوزارة فى بيان نقلته وكالة الانباء الجزائرية الحكومية ان قوة من الجيش تمكنت خلال مهمة استطلاعية الجمعة قرب الشريط الحدودى مع مالى "من احباط محاولة ادخال كمية معتبرة من الاسلحة المختلفة و الذخيرة".

وتمثل المحجوز فى 225 كجم من المتفجرات واربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف ورشاش ثقيل "بى كى تى" وبندقية نصف الية واربع قذائف مضادة للدبابات وسبعة مخازن وأربع قنابل يدوية وكمية هامة من مختلف أنواع الذخيرة.

ويعلن الجيش الجزائرى بانتظام توقيف او قتل مهربين مسلحين فى المناطق الحدودية مع منطقة الساحل.
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