مؤسسة يمنية: ميناء عدن جاهز لاستقبال سفن الخطوط الملاحية

أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية أن ميناء عدن أصبح جاهزا لاستقبال أى سفن ملاحية خاصة بالخطوط الملاحية.

وأكدت المؤسسة فى ببان أصدره مديرها المهندس محمد علوى ووزع على وسائل الإعلام باليمن توافر كافة الضمانات من خدمات وأمن وسلامة الميناء، كما أن خدمات الشحن والتفريغ متوفرة بشكل كامل .

وأوضح البيان أن ميناء عدن استقبل 10 سفن ملاحية خلال الأسابيع الماضية داعيا وكلاء الملاحة البحرية إلى ممارسة أعمالهم فى الميناء.

كان الميناء قد تعرض لعمليات تخريبية من جانب ميليشيات الحوثيين الذين سيطروا عليه أواخر شهر مارس الماضى ومنعوا السفن من دخوله، وبعد تحرير عدن قبل شهر استقبل الميناء عددا من سفن الإغاثة.