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نائبة بالكنيست تناشد إسرائيل بالإفراج عن الأسير محمد علان

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نائبة بالكنيست تناشد إسرائيل بالإفراج عن الأسير محمد علان نائبة بالكنيست تناشد إسرائيل بالإفراج عن الأسير محمد علان
ناشدت النائبة بالكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين فى إسرائيل التدخل لدى للإفراج عن الأسير الفلسطينى محمد علان المضرب عن الطعام منذ نحو شهرين .

ودعت توما سليمان، طبقا لراديو "صوت إسرائيل" اليوم "الأحد"، الأسرة الدولية الى معارضة نهج الاعتقال الإدارى والتغذية القسرية، وطالبت بإنقاذ حياة الأسير محمد علان وجميع الأسرى الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام ، فإما يتم تقديم لوائح اتهام ضدهم ومحاكمتهم وإما يطلق سراحهم .

وأشارت الى أن حالة الأسير علان الصحية حرجة جدا ، وناشدت المجتمع الدولى بأن يتحرك من أجل إنقاذ حياته الآن من خلال الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه ، فالحكومة الإسرائيلية هى التى تتحمل المسؤولية عن تبعات الغضب الشعبى والجماهيرى والعالمى لما قد يحصل فى حال لم ينجح الأطباء فى إنقاذ حياته فى الوقت المناسب .
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