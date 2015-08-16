هيلارى كلينتون تهاجم جيب بوش بشان العراق ردا على اتهاماته

ردت هيلارى كلينتون المرشحة لتمثيل الحزب الديموقراطى فى الانتخابات الرئاسية عام 2016 على اتهامات خصمها الجمهورى جيب بوش الذى اعتبر ان الانسحاب الاميركى "المبكر" من العراق هو الذى مهد لقيام تنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت كلينتون وزيرة خارجية فى ادارة الرئيس باراك اوباما لدى ظهور تنظيم الدولة الاسلامية، وقالت كلينتون متحدثة فى سياق حملتها الانتخابية فى ايوا "اجد من المدهش أن يعاود جيب بوش الدفاع عن اعمال شقيقه فى العراق".

وأضافت "ان كان سيفعل ذلك، فعليه عندها ان يعرض الصورة كاملة، والصورة الكاملة كما تعلمون تتضمن الاتفاق الذى ابرمه جورج بوش مع حكومة نورى المالكى فى العراق والذى حدد نهاية 2011 موعدا لسحب القوات الأميركية".

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