العليا للانتخابات تناقش اليوم ضوابط الترشيح وتحدد إجراءات الكشوف الطبية

تعقد اليوم الأحد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أول اجتماعاتها بالتشكيل الجديد للجنة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار عادل الشوربجى رمزى السيد الشوربجى، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدى حسين محمد العجاتى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبرى يوسف محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة عددا من الأمور الهامة المتعلقة بضوابط الترشيح وإثبات صفة المرشح وتحديد إجراءات الكشف الطبى على جميع المرشحين، وحجم الدعاية الانتخابية وتواريخ بدء ومدة حملات الدعاية، وفتح حساب بنكى بأحد البنوك الذى ستحدده اللجنة لوضع فيه ما سيتلقاه المرشح من مبالغ مالية لمعرفة أوجه صرفها ومصادرها فى ممارسته للدعاية الانتخابية.

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