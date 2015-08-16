بالصور: برادلي كوبر وإيرينا شايك في إجازة رومنسية خاصة بإيطاليا

في الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر أنّ علاقة النجم العالمي Bradley Cooper بالعارضة الروسية Irina Shayk ما هي إلا وسيلة لإثارة غيرة Cristiano Ronaldo، حبيب Irina السابق، نفت الأخيرة كلّ ما أشيع سابقاً بالرحلة الرومانسية التي قام بها الثنائي مؤخّراً إلى إيطاليا.

وقد نشرت صحيفة الـdaily mail البريطانية صوراً لـ Shayk و Cooper وهما يتبادلان الحبّ والعناق والقُبَل أثناء وجودهما على ساحل إيطاليا، في إجازة خاصة ورومانسية.

Irina البالغة من العمر 29 عاماً، التي انفصلت عن Cristiano لاعب كرة القدم البرتغالي بعد خيانته لها، بدت بغاية السعادة مع حبيبها الجديد، ممّا يعني أنها لم تعد تفكّر في الانتقام من Ronaldo.

يُشار إلى أنّ Bradley Cooper انفصل عن حبيبته عارضة الأزياء Suki Waterhouse، بعد علاقة دامت لمدّة عامين، منذ أقلّ من شهرين، في وقت انفصلت Irina Shayk عن لاعب فريق ريال مدريد Cristiano Ronaldo بعد علاقة دامت 5 أعوام منذ حوالي 8 أشهر.