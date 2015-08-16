ماذا تكشف حسابات النجوم على "تويتر"، ومن هي النجمة الأكثر متابعة؟

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً "تويتر"، مكاناً ليتواصل النجوم مع جمهورهم أو الإعلان عن أعمالهم فحسب، بل أصبحت التغريدات تعكس شخصية النجم وأفكاره ونظرته إلى الحياة. ويعمل النجوم على التنافس في ما بينهم على زيادة عدد المتابعين، إذ يحاول كلّ واحد منهم أن يقوّي التفاعل مع جمهوره من أجل حصول على أكبر عدد ممكن من المتابعين، في وقت يحرص النجوم على متابعة حساباتهم بشكل شخصي.

فكيف هي حسابات الفنانين على "تويتر"، ومن هو الفنان الأكثر متابعة؟

إليسا: 6.93 ملايين متابع. تعتبر من أنشط الفنانين على "تويتر"، إذ إنها تغرّد بشكل متواصل. وتتنوع تغريدات إليسا في حلِّها وترحالها. فهي تنشر صورها، خصوصاً عندما تكون في رحلة أو في جلسة مع الأصدقاء، كما أنها تعبّر عن رأيها في بعض الأوضاع السياسية والأمنية التي تحدث في الوطن العربي عموماً، ولبنان خصوصاً.

وتحرص إليسا على أن تلقي تحيّة الصباح والمساء على جمهورها يومياً، كما أنها تعمل ريتويت لأقوال فلاسفة وعبارات حكيمة تتعلق في الحياة، فضلاً عن التغريدات التي تظهر أن إليسا تتحلّى بإيمان قويّ وبأمل كبير، من دون أن ننسى الحصة الكبيرة، التي تحتفظ بها، للمرأة وحقوقها في تغريداتها.

نانسي عجرم: 6.71 ملايين متابع. تُظهر تغريدات نانسي شخصيتها المتواضعة والعفوية. وتحرص نانسي على نشر صور عائلتها، وتعبّر عن حبّها لزوجها وابنتيها، كما أنها تتناول جميع القضايا الوطنية، وتقوم بواجب العزاء والتهاني في أيّ مناسبة.

شذى حسون: 509 آلاف متابع. تحرص شذى على أن تحقق تفاعلاً بينها وبين جمهورها، فتسألهم رأيهم بأعمالها الفنية وبعض الأغاني. ومؤخّراً، أطلقت مسابقة أفضل من يغنّي أغنيتها "ولهانة"، واختارت ثلاثة فائزبن، ووعدتهم بأنها ستقدّم لهم جوائز، وأعلنت عن أنها ستطلق مسابقة أخرى في وقت قريب.

نجوى كرم: 3.97 ملايين متابع، تعكس تغريدات نجوى طبيعة شخصيتها الجبلية، التي تتميّز بالعنفوان والصرامة، ويبرز ذلك في آراء وتعليقات نجوى وطريقة تعبيرها عن أيّ أمر. لكن نجوى تكتب الكلمات العربية باللغة اللاتينية، حتى قام أحد متابعيها بسؤالها عن سبب ذلك، ولكنّها لم تجبه.

نوال الزغبي: 1,98 مليون متابع. على الرغم من أنّ جمهور نوال الزغبي يعتبر من أكثر الجماهير نشاطاً على "تويتر"، فإنّ تغريدات نوال تعتبر نادرة، كما أنها قليلة التواصل مع جمهورها، وتكتفي بنشر تغريدات محايدة مثل توجيه التعازي أو التهنئة أو الإعلان عن عمل جديد.

هيفا وهبي: 3.42 ملايين متابع. تغريدات هيفا تعتبر قليلة مقارنة بزميلاتها، إذ نراها تغرّد بشكل متقطع، من دون أن تغيب عند وفاة أيّ فنان أو عند حلول أيّ مناسبة، إن كانت خاصة أو وطنية، لأن هيفا تقوم بكلّ واجباتها اتجاه أيّ شخص.

وائل كفوري: 1.41 مليون متابع. عرف وائل كفوري بتغريداته التي تتضمن بيوت شعر، إذ يترجم وائل أيّ موقف أو أيّ قضيّة على شكل بيت شعري يُعبّر به عن رأيه.

راغب علامة: 3.71 ملايين متابع. تكثر المواقف السياسيّة في تغريدات راغب، إذ لا يترك أيّ موقف أمنيّ أو سياسيّ، خصوصاً في لبنان، إلا ويعبّر عن وجهة نظره به، كما يعبّر عن استيائه من أيّ وضع بطريقة قاسية.

عاصي الحلاني: 2.91 مليون متابع. يركّز عاصي في تغريداته على كتابة

الأقوال المأثورة والحكيمة التي تتعلق بالحياة والإيمان.

شمس: 496 ألف متابع. تتناول شمس في تغريداتها قضايا مهمّة وتنتقد بكلّ جرأة وصراحة كلّ أمر لا يعجبها.

ورد الخال: 176 ألف متابع، تتميّز تغريدات ورد الخال بثقافة وحنكة عالية، وبقدرة على وصف الأمور الواقعية بطريقة ذكية. تغريداتها صريحة جداً، ولا تخشى أن تقول رأيها حتى لو على حساب خسارة عدد المتابعين.

أصالة: 1.15 مليون متابع. ترى أصالة في "تويتر" مساحة للتعبير عن مشاعر عميقة وحساسة. وعندما تريد أن تبدي رأيها بأشخاص تحرص على تسميتهم بالأسماء. وإذا لم تذكر اسم الشخص المقصود، فإنها تحاول التلميح إليه حتى يُصبح معروفاً.

محمد عساف: 1.31 مليون متابع. القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أكثر المواضيع حضوراً في حساب الفنان محمد عساف كونه فلسطينياً، ما يؤكّد تعلّق الفنان بأرضه ووطنه على الرغم من الشهرة الواسعة التي نالها. ويحرص عساف على دعم الشعب الفلسطينيّ بالإعلان عن حملات الدعم لهم على حسابه في "تويتر".

فايز المالكي: 4.07 ملايين متابع. يعتبر الفنان فايز المالكي من الفنانين الخليجيين الأكثر نشاطاً على "تويتر". وتتمحور تغريدات المالكي حول الأقوال الدينية والآيات القرآنية التي تغذّي النفس والروح. ونرى أن تغريدات الفنان حسين الجسمي 2.97 مليون متابع، تشبه في مضمونها إلى حدّ كبير تغريدات المالكي.

الشاعر سمير صفير: 46.3 ألف متابع. يطرح صفير المواضيع السياسية دائماً والقضايا الوطنية، عبر قوالب شعرية، باعتباره شاعراً من شعراء الأغنية في لبنان.

مريام فارس 1.56 مليون متابع، ومي حريري 466 ألف متابع: تركّز الفنانتان في تغريداتهما على نشر صورهما والأزياء التي يرتديانها. وتنشر ميريام فارس في كثير من الأحيان صوراً من جولات تسوّقها.

ونلحظ أن عدداً كبيراً من النجوم يملكون حسابات على موقع "تويتر"، إلا أنهم لا ينشرون تغريدات إلا نادراً جداً. وأبرز هؤلاء ملحم زين بـ16.7 ألف متابع، و لا يُعبّر عن رأيه بتاتاً، كما أنه لا يقدّم واجب العزاء عند موت أيّ فنان. ومنهم شيرين عبد الوهاب 2.08 مليون متابع، وعمر دياب 4.09 ملايين متابع، وتامر حسني 1.4 مليون متابع، وأحمد حلمي 1.54 مليون متابع، ومنى زكي 686 ألف متابع.

ومنهم من لا يغرّد إلا عند الضرورة القصوى أو لتوضيح أمر معيّن أو شكر أحد كالفنان الشامل مروان خوري الذي يتابعه 67 ألف متابع.