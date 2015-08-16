ننشر مقرات لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية الصغيرة بكفر الشيخ

أقيمت مقرات لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية الصغيرة بقرى محافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد ، محافظ كفر الشيخ .

ومن بين المقرات التى أقامتها قاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمدينة الرياض ، قاعة بمبنى الوحدة المحلية لقرية منية المرشد بمطوبس، وقاعة بمبنى الوحدة المحلية لقرية بنى بكار بمطوبس، واختيار دار المناسبات بقرية العرجان ، دار المناسبات بقرية القويعة بمطوبس، و دار المناسبات بقرية الخضرة خليج بحرى بمطوبس.

واختيار دار المناسبات بقرية النجارين بمطوبس واختيار مقر المنطقة الصناعية بمطوبس ، وتم تدبير مكان بالوحدة المحلية بقرى ” الكوم الطويل – حاذق – أبو بدوى – الناصرية – الجرايدة ” بمدينة بيلا ، تم تدبير مقر بكل وحدة محلية قروية بالحامول ، كما تم تدبير مكان بالوحدة المحلية بقرية ” كفر المرازقة – المنشأة الكبرى – قونة – البكاتوش – شباس عمير – ميت الديبة – حصة الغنيمى ” بمدينة قلين ، وتم تدبير المقرات المطلوبة بكافة الوحدات المحلية القروية بدائرة مركز ومدينة كفرالشيخ ، وتم إعدادها لتكون صالحة لتدريب الشباب ، وتم تدبير مكان أعلى المجمع التنموى بسنهور المدينة ( والعجوزين – محلة أبو على – وشباس الملح – وشابة – بورش الصيانة – وشباس الشهداء بمراكز تدريب التشييد والبناء للشباب) بمدينة دسوق ، وأيضاً تم تدبير مكان بمجلس قروى أبو دراز بمقر المجلس الشعبى الدور الثالث – مجلس قروى السالمية غرفة بالمجلس الشعبى بالقرية – مجلس قروى قبريط مبنى ورشة الصيانة – مجلس قروى سنديون مقر المطافى سابقا بمدينة فوه.