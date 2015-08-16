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ننشر مقرات لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية الصغيرة بكفر الشيخ

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ننشر مقرات لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية الصغيرة بكفر الشيخ ننشر مقرات لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية الصغيرة بكفر الشيخ
أقيمت مقرات لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية الصغيرة بقرى محافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد ، محافظ كفر الشيخ .

ومن بين المقرات التى أقامتها قاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمدينة الرياض ، قاعة بمبنى الوحدة المحلية لقرية منية المرشد بمطوبس، وقاعة بمبنى الوحدة المحلية لقرية بنى بكار بمطوبس، واختيار دار المناسبات بقرية العرجان ، دار المناسبات بقرية القويعة بمطوبس، و دار المناسبات بقرية الخضرة خليج بحرى بمطوبس.

واختيار دار المناسبات بقرية النجارين بمطوبس واختيار مقر المنطقة الصناعية بمطوبس ، وتم تدبير مكان بالوحدة المحلية بقرى ” الكوم الطويل – حاذق – أبو بدوى – الناصرية – الجرايدة ” بمدينة بيلا ، تم تدبير مقر بكل وحدة محلية قروية بالحامول ، كما تم تدبير مكان بالوحدة المحلية بقرية ” كفر المرازقة – المنشأة الكبرى – قونة – البكاتوش – شباس عمير – ميت الديبة – حصة الغنيمى ” بمدينة قلين ، وتم تدبير المقرات المطلوبة بكافة الوحدات المحلية القروية بدائرة مركز ومدينة كفرالشيخ ، وتم إعدادها لتكون صالحة لتدريب الشباب ، وتم تدبير مكان أعلى المجمع التنموى بسنهور المدينة ( والعجوزين – محلة أبو على – وشباس الملح – وشابة – بورش الصيانة – وشباس الشهداء بمراكز تدريب التشييد والبناء للشباب) بمدينة دسوق ، وأيضاً تم تدبير مكان بمجلس قروى أبو دراز بمقر المجلس الشعبى الدور الثالث – مجلس قروى السالمية غرفة بالمجلس الشعبى بالقرية – مجلس قروى قبريط مبنى ورشة الصيانة – مجلس قروى سنديون مقر المطافى سابقا بمدينة فوه.

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