ارتفاع الحرارة يسبب حصوات الكلى فاحرص على شرب الماء وتناول البطيخ

أكد الدكتور جمال سعدى أستاذ الباطنة والكلى بطب قصر العينى رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى أن ارتفاع درجة حرارة الجو قد يزيد من تكوين الحصوات وبالذات فى المرضى الذين لديهم استعداد لتكوين حصوات.

وقال إن ارتفاع درجة حرارة الجو لم تشهدها مصر من قبل وقد يحدث زيادة فى تركيز البول نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فتترسب الأملاح وتزداد فى المسالك البولية مما يساعد على تكوين الحصوات موضحا أن هناك انواع من الفاكهة التى تحتوى على أملاح الأوجزالات مما تؤدى إلى زيادة نسبة هذه الأوجزالات فى البول ومن ثم ترسبها فى الكلى مثل المانجو والفراولة والطماطم وأى مريض أصيب بحصوات فى الكلى من قبل يكون لديه الاستعداد لتكوين حصوات اخرى متكررة.

وأوضح أن هناك بعض المرضى الذين يعانون من خلل فى تمثيل حمض البوليك وزيادة نسبته فى الدم وإفرازه فى البول مما يؤدى إلى تكوين حصوات حمض البوليك وهناك أطعمة تساعد فى تكوين حمض البوليك مثل البروتينات والبقوليات والشيكولاتة والقهوة والمياه الغازية فيجب تجنبها مع الالتزام بالعلاج المناسب فى حالة وصف الطبيب للعلاج.

وأشار أنه فى ظل ارتفاع درجة حرارة الجو التى تشهدها مصر حاليا ننصح بتجنب الأماكن الحارة وتناول السوائل والماء جزء أساسى من هذه السوائل وننصح مريض الكلى الذين يعانى من قصور بوظائف الكلى بتناول الكمية المناسبة من السوائل بحيث لا يتم تخزين سوائل فى الجسم وعليه شرب الماء بالقدر المعقول أما مرضى الحصوات فننصحهم بتناول الخضار والفواكه والتى لا تحتوى على الأوجزالات مثل الشمام والبرتقال والبطيخ والتى تحتوى على نسبة مرتفعة من الماء وتناول الماء بكثرة بحيث لا تقل كمية البول فى اليوم عن لتر ونصف ويمكن أن يتناول عصير القصب للمرضى الذين لا يعانون من مرض السكر.

وأكد أنه خلال الجو الحار يجب الامتناع قدر الإمكان عن الخروج من المنزل لعدم التعرض للجفاف وزيادة تركيز الدم والبول وزيادة الحصوات بالكلى.