درجات الحرارة المرتفعة تسبب الموت بسبب عدم قدرة الجسم على تبريد نفسه

كشف تقرير حديث من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، أن طقس الصيف شديد الحرارة يمكن أن يهدد سلامة وصحة الإنسان.

وأوضح الخبراء أن المرض المرتبط بارتفاع درجات الحرارة يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على تبريد نفسه بشكل صحيح.

وأشار الخبراء إلى أن كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة هم الأكثر تعرضا لخطر الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والموت.

ومنذ عام 1999 إلى عام 2010، كان هناك أكثر من 7400 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة فى الولايات المتحدة، وفى المتوسط كان حوالى 618 شخص يفارقون الحياة كل سنة، وفقا لبيان صحفى لــ "CDC".

وقدم التقرير بعض النصائح للتعامل مع الحرارة المرتفعة، وتشمل:

>1- فى الحرارة الشديدة يجب الجلوس فى مكان به تكييف.

>2- شرب الكثير من السوائل غير الكحولية، بغض النظر عن الشعور بالعطش.

>3- ارتداء ملابس خفيفة الوزن وملابس فضفاضة.

>4- البُعد عن الدخان لأنه يمكن أن يؤذى عينيك، ويهيج الجهاز التنفسى، ويسبب تفاقم لأمراض القلب والرئة المزمنة.

>وقد نشرت نتائج البحث عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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