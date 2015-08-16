أحمد دراج: أعضاء "25-30" لا يحضرون الاجتماعات وتحديد مصيره الأسبوع المقبل

كشف الدكتور أحمد دراج المتحدث باسم تحالف 25-30 أن اجتماع التحالف الأسبوع المقبل سيحدد مصير استمرار التحالف من عدمه، مشيرًا إلى أنهم سيعلنون بشكل مباشر تفعيل التحالف أو حله بشكل نهائى.

وأوضح "دراج" لـ"اليوم السابع" أنه دائمًا ما يدعو الأعضاء إلى الاجتماع الأسبوعى، لكن الأعضاء يفضلون التأجيل وعدم الحضور، مشيرًا إلى أن الأعضاء لم يحضروا سوى اجتماعين بعد حكم المحكمة الدستورية.

وأشار المتحدث باسم تحالف 25-30 إلى أن التحالف من الممكن أن يندمج فى تحالف

>آخر أو يُحل بشكل نهائى.

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