"المهندسين":رفض قيد الحاصلين على أقل من 85% بالثانوية العامة العام المقبل

قال طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة ستبدأ فى تفعيل قراراتها الخاصة برفض قيد الحاصلين على أقل من 85% بالثانوية العامة ممن يلتحق بالمعاهد الهندسية بدءا من العام الدراسى المقبل 2015/2016، دون التطبيق بأثر رجعى، لافتا إلى أن زيادة أعداد الطلاب بشكل مبالغ فيه أدى إلى زيادة البطالة بين المهندسين.

وأوضح نقيب المهندسين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه القرارات خطوة أولى لرفع المستوى العلمى للمهندس، وحماية الأهالى مما وصفها بـ"المافيا" الخاصة بهذه العملية التعليمية، واهتمامها بزيادة الأعداد على حساب التعليم، مؤكدا ضرورة اهتمام المعاهد والكليات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، والمعامل حماية لمهنة الهندسة.

وأشار النبراوى، إلى أن النقابة تقبل قيد خريجى المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن النقابة ستقبل نحو 9 آلاف طالب من خريجى المعاهد الخاصة، لافتا إلى أن لجنة التعليم الهندسى تقدمت بتقرير لأقصى سعة لأعداد المقبولين بالمعاهد والكليات الخاصة وهى 8600 طالب، وتم تحديد الـ9000 مع بعض التجاوزات، مؤكدا أن زيادة الأعداد فى غير صالح العملية التعليمية ولا يمكن الموافقة عليها، والذى يضطرهم إلى دراسة قيد الـ9 آلاف ورفض باقى الأعداد.

وفيما يتعلق بتحديد نسبة 10% فقط لطلاب التعليم الفنى، قال المهندس طارق النبراوى، أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة قبول أبناء التعليم الفنى فى المعاهد الخاصة بنسب عالية تصل أحياناً إلى 40%، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى العملية التعليمية، وبالتالى من العام المقبل لابد من اختبار المعادلة مع عدم زيادة نسبتهم عن 10%.

وحول اختبارات النقابة للخريجين قبل قبول قيدهم بالنقابة، فقال إنها اختبارات فى أساسيات الهندسة والتخصص، على أن يتم إجراء الاختبار أكثر من مرة للطالب فى حال رسوبه، مشيرا إلى أنه سيطبق من العام المقبل ومرتبط بتعديل تشريعى.

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