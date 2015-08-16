جهود متميزة لفريق العمل الاستثماري لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تأسس فريق العمل الاستثماري في أبريل عام 2012 برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير التجارة والصناعة في حكومة الهند، ليكون بمثابة منصة لمناقشة القضايا المشتركة المرتبطة بالاستثمارات القائمة بين الإمارات والهند، وتشجيع وتسهيل الاستثمارات عبر الحدود.

وعقد في مدينة مومباي الهندية في مارس عام 2014 الاجتماع الثاني لفريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير التجارة والصناعة الهندي، بمشاركة أكثر من 30 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

وتم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها دعم إنشاء احتياطي بترول استراتيجي في الهند بطريقة تخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين، واستناداً إلى مبادئ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، والتعاون المتبادل، وإنشاء فريق عمل مشترك لإحراز تقدم في هذا الصدد، كما تم مناقشة القطاعات ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات في البلدين، وتسريع حل القضايا العالقة المرتبطة بالاستثمارات الإماراتية القائمة في الهند.

كما تم التأكيد، خلال الاجتماع على أن شركة «طاقة»، ومقرها أبوظبي، أكبر مشغل خاص لمحطات الطاقة الكهرومائية في الهند بعد استحواذها في العاصمة نيودلهي على اثنتين من محطات الطاقة الكهرومائية في الهند.

وتصل الأسهم المستثمرة من قبل ائتلاف «طاقة» في الاستحواذ على المحطتين إلى ما يقرب من 616 مليون دولار أميركي، منها 51% لشركة طاقة، كما سيقوم الائتلاف أيضا بالاستحواذ على أصول الديون.

وتعد الإمارات والهند من الشركاء التجاريين المتميزين، ومن المتوقع أن يستمر النمو المهم في التجارة خلال السنوات المقبلة.