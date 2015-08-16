مطر الطاير: إنشاء 12 محطة جديدة للنقل البحري

كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن عزم الهيئة إنشاء 12 محطة للنقل البحري في قناة الخليج التجاري وقناة دبي المائية، منها خمس محطات في قناة دبي المائية يجري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء القناة، وسبع محطات في قناة الخليج التجاري سيتم تنفيذها بحلول 2018.

وبذلك سيرتفع عدد محطات النقل البحري في خور دبي وقناتي الخليج التجاري ودبي المائية إلى 18 محطة، مؤكداً أن قطاع النقل البحري سيشهد قفزة نوعية في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب، مع اكتمال ربط قناتي الخليج التجاري ودبي المائية بشواطئ الخليج العربي، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح.

وأكد الطاير أن قطاع النقل البحري يعد جزءاً رئيسياً من منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، حيث يقدر عدد مستخدميه بنحو 13 مليون راكب سنوياً، ونظراً لأهمية هذا القطاع باعتباره وسيلة نقل حيوية، أعدت هيئة الطرق والمواصلات خطة متكاملة لتطوير أنظمة النقل البحري في الإمارة، تشمل تشغيل خطوط على خور دبي.

والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وكذلك خطوط خدمة الجزر الجديدة، وخطوط في قناتي الخليجي التجاري ودبي المائية، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في السنوات الماضية تشغيل مجموعة من العبرات التراثية التي تعمل بالكهرباء في بعض المواقع السياحية.

العبرات التراثية

وأضاف مطر الطاير: تقوم هيئة الطرق والمواصلات بالتوسع في مشروع تصنيع العبرات التراثية التي تعمل بمحرك البنزين، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تصنيع خمس عبرات تراثية أكثر من 60%، كما تقوم الهيئة بالتوسع في تنفيذ محطات ركاب النقل البحري، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطة المارينا، والعمل جارٍ حالياً في تنفيذ محطة الجداف التي تعد إحدى أهم محطات النقل البحري في خور دبي.

ومن شأنها أن تسهم في تعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وذلك بربط خدمة فيري دبي (خط دبي فستيفال سيتي ـــ الجداف) مع خدمة حافلات المواصلات العامة، ومحطة الخور لمترو دبي، كما تنفذ الهيئة محطة لصيانة وسائل النقل البحري في القرهود، ويتوقع إنجازها في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن الهيئة أنجزت في السنوات الماضية عدداً من المشاريع البحرية المهمة، منها إعادة ميكنة 149 عبرة تقليدية، وتحديث مواقف العبرات والمراسي، وتدشين الباص المائي الذي يتسع لـ36 راكباً، ويبلغ طوله 12 متراً وعرضه أربعة أمتار، فيما يبلغ وزنة سبعة أطنان، وتتراوح سرعته بين 10 إلى 12 عقدة، ويتميز بوجود محركين يعملان بالديزل بقوة 185 حصاناً لكل منهما.

إضافة إلى تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك تشغيل التاكسي المائي في مايو 2010، الذي يعد أحدث وسائل النقل البحري التي تقدم خدماتها للركاب على خور وشواطئ دبي.

تصميم متميز

ويتميز التاكسي المائي بتصميمه الانسيابي الذي يجمع بين الشكل التقليدي للعبرة المستمد من التراث الإماراتي، وبين الحداثة المتمثلة في السقف المأخوذ من شكل محطات مترو دبي، والاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، حيث يتميز بهيكل ثنائي القاعدة منخفض الأمواج، وسقف انسيابي، وتكييف مركزي ومقاعد مريحة أشبه بمقاعد درجة رجال الأعمال في الطائرات.

وروعي عند تصميم التاكسي المائي تلبية متطلبات ذوى الإعاقة، حيث تم تخصيص 20% من المقاعد القابلة للطي لهذه الفئة، لتوفير مساحة كافية تسهل دخول وخروج الكرسي المتحرك بسهولة ويسر دون أي عرقلة، إضافة إلى الثبات بأمان في المقصورة.

ويتم توفير خدمة التاكسي المائي حسب الطلب عبر الحجز عن طريق الهاتف أو التطبيق الذكي، ومن ثم الانتظار في المحطة المتفق عليها للركوب على متن التاكسي المائي، أما عملية النزول فتتم حسب رغبة العميل في أي موقع من مواقع محطات التاكسي المائي، كما يمكن استئجار التاكسي المائي للأغراض السياحية.