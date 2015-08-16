أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمرو الشوبكى: قانون الانتخابات يعمق أزمة الأحزاب ويصعب تشكيل القوائم

Google+ Print
عمرو الشوبكى: قانون الانتخابات يعمق أزمة الأحزاب ويصعب تشكيل القوائم عمرو الشوبكى: قانون الانتخابات يعمق أزمة الأحزاب ويصعب تشكيل القوائم
قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التحالفات الانتخابية تعانى من نفس الأزمة التى عانت منها خلال فترة فتح باب الترشح السابقة، من انقسامات وعدم قدرة على تشكيل قوائم انتخابية تشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الشوبكى لـ"اليوم السابع" أن قانون مجلس النواب الحالى عمق كثيرا من أزمة الأحزاب، وأدى لصعوبة تشكيل القوائم الانتخابية، وكذلك أدى لحدوث ارتباكات داخل التحالفات الانتخابية، خاصة أن التحالفات الانتخابية لم تنته حتى الآن من تشكيل قوائمها الانتخابية بشكل نهائى.


>الشوبكى: الأزمة الداخلية للإخوان بين جناحين متشددين ولا وجود للإصلاحيين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365