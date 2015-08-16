عمرو الشوبكى: قانون الانتخابات يعمق أزمة الأحزاب ويصعب تشكيل القوائم

قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التحالفات الانتخابية تعانى من نفس الأزمة التى عانت منها خلال فترة فتح باب الترشح السابقة، من انقسامات وعدم قدرة على تشكيل قوائم انتخابية تشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الشوبكى لـ"اليوم السابع" أن قانون مجلس النواب الحالى عمق كثيرا من أزمة الأحزاب، وأدى لصعوبة تشكيل القوائم الانتخابية، وكذلك أدى لحدوث ارتباكات داخل التحالفات الانتخابية، خاصة أن التحالفات الانتخابية لم تنته حتى الآن من تشكيل قوائمها الانتخابية بشكل نهائى.

الشوبكى: الأزمة الداخلية للإخوان بين جناحين متشددين ولا وجود للإصلاحيين