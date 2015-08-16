إخوانى سابق:الجماعة سعت لتشكيل حكومة قبل فض رابعة وخططت لاقتحام الوزارات

قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بالإخوان، إن جماعة الإخوان كانت تسعى قبل فض اعتصام رابعة العدوية لتشكيل حكومة موازية للحكومة المصرية مكونة من 11 وزيرا ومقرها فى رابعة العدوية، مضيفا: "سعى الإخوان لتشكيل لتسهيل دخول الغرب فى التدخل بالشأن المصرى".

وقال "الزعفرانى":" قبل فض اعتصام رابعة العدوية خططت الإخوان اقتحام عدد من الوزارات من أجل تهيئة الأجواء للحكومة التى كانوا يريدون تشكيلها فى رابعة العدوية".

وأكد "الزعفرانى" أن جماعة الإخوان تشهد الآن حالة من الانقسامات الداخلية، وخاصة بعد ذكرى رابعة العدوية، موضحا أن عناصر الجماعة الآن أصبحت لا تقدس قياداتها الأمر الذى أدى إلى فوضى داخل الجماعة.

قيادى إخوانى سابق: الجماعة ستعتمد على دعم دول أوروبية خلال ذكرى فض رابعة