"زراعة طنطا" تنظم دورة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بالكلية

نظمت كلية الزراعة جامعة طنطا دورة تدريبية للجهاز الإدارى بالكلية، أوضحت خلالها أهمية ومكونات برنامج الإكسل واستمر لمدة 4 أيام، وحاضر فيها كل من الدكتور طارق فودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة عبد الحميد.

وتناولت الدورة طريقة إعداد جداول هذا البرنامج لإتمام جميع العمليات الحسابية والرسوم البيانية، ويأتى ذلك فى إطار الخطة التى وضعتها جامعة طنطا تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لرفع كفاءة الجهاز الإدارى لكلية الزراعة.

وفى ختام الدورة، تم توزيع الشهادات من قبل القائمين عليها للجهاز الإدارى الذى تلقى تدريبياً عملياً على أعلى مستوى يمكن من التعامل بسهولة مع هذه النوعية من البرامج.

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