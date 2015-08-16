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محافظ سوهاج يكلف الوحدات المحلية بعدم إلقاء مخلفات البناء والقمامة بالطرق

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محافظ سوهاج يكلف الوحدات المحلية بعدم إلقاء مخلفات البناء والقمامة بالطرق محافظ سوهاج يكلف الوحدات المحلية بعدم إلقاء مخلفات البناء والقمامة بالطرق
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تكليف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بعدم إلقاء أى من مخلفات البناء والقمامة بغير الأماكن المخصصة لها، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمدفن الصحى بالجبل الغربى والمخصص لمخلفات البناء والقمامة والنفايات الطبية الخطرة.

وكان المحافظ قد تلقى استغاثة من أهالى نجع العرب بمركز سوهاج يستغيثون فيها من قيام سيارات الوحدات المحلية للمدن والمراكز والقرى وسيارات الأهالى بإلقاء مخلفات البناء والقمامة بطريق القرية، مما يؤدى إلى إعاقة حركة المرور على الطريق وانتشار الأدخنة والحشرات بتلك المنطقة، وحول مدرسة القرية والمزرعة الخشبية التابعة للصرف الصحى.

وأكد المحافظ أن من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتم تقديمه للنيابة العامة، وطالب أهالى القرية بالتعاون والإرشاد عن أى سيارة تقوم بإلقاء المخالفات والقمامة بغير الأماكن المخصص لها وسيتم محاسبة المقصرين والمتسببين فى ذلك.

وأضاف، أنه يجب الحفاظ على صحة المواطن والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للأماكن المخصصة للتخلص من مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الطبية الخطرة، وقد قامت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برفع مخلفات البناء من طريق نجع العرب.

وأشاد أهالى القرية بالاستجابة السريعة من قبل المحافظ، حيث التف المواطنين حوله وأعربوا عن خالص الشكر والتقدير له ولمجهوداته والتى تصب دائماً فى مصلحة المواطن البسيط.

كما تفقد محافظ الأقليم أيضا المزرعة الخشبية التابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحى، مؤكدًا على أهمية إزالة التعديات التى قام بها الأهالى على الأرض المخصصة للمزرعة وعلى أملاك الدولة المحيطة بها، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إزالة كافة التعديات والاشغالات الموجودة على أملاك الدولة من قبل بعض الأهالى.

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