تسمم أكثر من 50 شخصا بسبب استنشاقهم غاز الكلور بأسيوط

أصيب أمس السبت، أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم بمركز القوصية إثر إصابتهم بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور بقرية مير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وقال نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، إن 51 حالة تلقت العلاج بمستشفى القوصية المركزى ونقلت حالتين أخرتين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهما.

صرح بذلك نادى عبد اللاه إبراهيم، نائب رئيس مجلس المدينة، وأوضح أن السبب وجود إنبوبة كلور تم نقلها الى المحطة بهدف عمل تطهير لمياه المحطة، وقال" أثناء نقلها سقطت الأنبوبة على " قلبها " فانكسر القلب الخاص بها فتسرب غاز الكلور بمنطقة المحطة".

وأشار إلى أن الأهالى أصيبوا بالاختناق وهم داخل منازلهم وأن الحالتين اللتين تم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى هما مرضى بالالتهاب الرئوى وأثر استنشاق الغازعلى حالتهما الصحية .

ونفى أن يكون عدد المصابين، وصل إلى 100 شخص، حسب ما قاله الأهالى، مؤكدا أن العديد من المواطنين أصيبوا بالإيحاء بعد انتشار الشائعات وتلقوا العلاج من خلال 5 سيارات إسعاف تم توفيرها بمنطقة محطة مياه القرية لكن الحالات التى تعرضت لاختناق شديد 53 حالة.