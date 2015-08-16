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المرور يضبط 723 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة

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المرور يضبط 723 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة المرور يضبط 723 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 723 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 126 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 57 مخالفة مرورية بالقاهرة، و215 مخالفة مرورية بالجيزة، و325 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365