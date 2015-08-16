النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى وفاة مريض نفسى بمستشفى العباسية

استعجلت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة مريض نفسى محبوس على ذمة قضية شروع فى قتل داخل مستشفى العباسية.

وكان قد أمر إيهاب شريف، وكيل أول نيابة مدينة نصر ثان، بتشريح جثة مريض نفسى توفى داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب التشريح، كما أمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف عمرو محسن، أن المتوفى يدعى "أيمن الأدهم" مريض نفسى ومحبوس على ذمة قضية شروع فى قتل، بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وليس له أهل أو أقارب معروفون، وتم نقله عقب وفاته إلى مستشفى المنيرة العام.