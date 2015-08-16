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اليوم.. استكمال سماع الشهود بقضية التخابر مع قطر المتهم فيها مرسى وآخرين

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اليوم.. استكمال سماع الشهود بقضية التخابر مع قطر المتهم فيها مرسى وآخرين اليوم.. استكمال سماع الشهود بقضية التخابر مع قطر المتهم فيها مرسى وآخرين
تستكمل، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال شهود الإثبات بالقضية، بعد أن استمعت المحكمة بالجلسة السابقة إلى أقوال شاهد الإثبات، الذى يعمل بشركة الطيران للإدلاء بشهادته حول المتهم السادس الذى يعمل مضيفا جويا.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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