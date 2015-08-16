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عضو بدفاع الإخوان: جميع المتهمين بقضيتى التخابر والهروب تقدموا بطعون

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عضو بدفاع الإخوان: جميع المتهمين بقضيتى التخابر والهروب تقدموا بطعون عضو بدفاع الإخوان: جميع المتهمين بقضيتى التخابر والهروب تقدموا بطعون
قال على كمال عضو هيئة دفاع جماعة الإخوان، إن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة قضيتى التخابر مع حماس والهروب من وادى النطرون تقدموا بطعون لدى محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم من المحكمة.

وأضاف "كمال" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة دفاع الإخوان تقدمت بمذكرة للطعن على الأحكام الصادرة ضد القيادات الإخوانية المحبوسة بالقضية وعلى رأسهم الرئيس الأسبق مرسى.

وتقدم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، رسميا بمذكرات الطعن على أحكام الإعدام والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون.

وحملت الطعون أرقام 1634، 1635، 1636، وذلك لكل المتهمين المحبوسين بما فيهم الرئيس المعزول، حيث اعتمد الدفاع فى مذكرات الطعن على أحكام المؤبد فى قضية وادى النطرون على 111 سببا، تم تدوينها فى 635 ورقة، كما ذكر 69 سببا آخرين فى الطعن بالنقض على حكم إعدام مرسى وقيادات جماعة الإخوان، وذلك خلال 493 ورقة.

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