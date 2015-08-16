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زوجة تضرب زوجها بـ"تحفة" على أذنه.. وتؤكد: "مكنتش أعرف أنه بتاع ستات"

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زوجة تضرب زوجها بـ"تحفة" على أذنه.. وتؤكد: "مكنتش أعرف أنه بتاع ستات" زوجة تضرب زوجها بـ"تحفة" على أذنه.. وتؤكد: "مكنتش أعرف أنه بتاع ستات"
اعتدت زوجة على زوجها بضربه بإحدى التحف، تزن أكثر من كيلو، على أذنه بعد 14 يوم زواج بسبب الخلافات واكتشافها تزوجه عرفيا من سيدة تكبره بـ14 عاما.

وقال الزوج فى البلاغ الذى حمل رقم 1675 لسنة 2015 أمام قسم شرطة الجديدة: "ضربتنى وتعدت على بالضرب بإحدى التحف التى تزن أكثر من كيلو على أذنى وتسببت بأن أدخل المستشفى وأجرى عملية، فقط عندما أخبرتها بأننى سأقضى ليلتى عند زوجتى الأولى، التى كانا متفقين على تقسيم الأيام بينهما".

فيما ردت الزوجة بإقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد تحرير الزوج محضرا وتهديده لها، قائلة: "منه لله ضحك على وخدعنى ومصارحنيش أنه متجوز على وخرجت من زواجى الذى استمر أسبوعين وأنا بين الأقسام والمحاكم بعد أن آذانى بكل طريقة ممكنة واعتدى على بالضرب وعندما رددت عليه شاء القدر أن يصاب فيأخذها حجه وحاول أن يسجننى".

وأضافت الزوجة: "طلع بتاع ستتات وبيتجوز كل يوم واحدة كبيرة وياخد فلوسها وعايزنى أعيش معاه رغم كل اللى بيعمله ورغم ارتباطى بيه لمدة سنة كاملة قبل الزواج، لم أكتشف سوء سلوكه إلا بعد الزواج بعد أن قرر أن يتركنى ويذهب ليقضى ليلته مع إحداهن".

وتابعت: "لم أتحمل العيش معه وفى لحظة غضب ضربته بس هو السبب فلم أشعر بنفسى إلا والتحفة بين يدى بعد دفعه لى ووقوعى على الأرض وقمت بضربه بها وبعدها حدثت مشاكل كثيرة فلو كنت عشت معه أكثر من ذلك كان من الممكن يتسبب فى إدخالى مستشفى العباسية".

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مصر 365

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