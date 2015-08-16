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تحويل 245 مليون دينار إلى القيادة العامة للجيش الليبى العام الجارى

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تحويل 245 مليون دينار إلى القيادة العامة للجيش الليبى العام الجارى تحويل 245 مليون دينار إلى القيادة العامة للجيش الليبى العام الجارى
أعلنت الليبية المؤقتة أن وزارة المالية أحالت أموالا تقدر ب 245 مليون دينار ليبى من ميزانية الباب الثانى "التسييرية" إلى القوات المسلحة الليبية خلال العام الحالى.

وقالت الحكومة فى بيان لها مساء أمس، إنها حولت هذه الأموال على فترات إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ورئاسة الأركان العامة للجيش كان آخرها الأحد الماضى بمبلغ قدره 35 مليون دينار ليبى تمت إحالته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكدت الحكومة دعمها للقوات المسلحة الليبية فى الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب، لافتة إلى أنها تصرف من قرض مصرفى قدره مليار ونصف المليار منذ توليها مهامها نهاية العام الماضى، وأشارت الحكومة إلى أن الأموال المحالة إلى القوات المسلحة الليبية لا تشمل مخصصات الباب الأول المتعلقة بالمهايا والمرتبات وما فى حكمها.
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مصر 365

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