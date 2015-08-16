محافظ البحيرة: خطة لتطوير مستشفيات دمنهور وكفر الدوار ووادى النطرون

أكد الدكتور محمد سلطان – محافظ البحيرة عن وجود خطة متكاملة لتطوير مستشفيات دمنهور وكفر الدوار ووادى النطرون، لتكون مستشفيات نموذجية كبداية للوصول بكل مستشفيات الجمهورية إلى أعلى درجات الجودة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع محافظ البحيرة مع الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، بحضور مديرى تلك المستشفيات، حيث وجه سلطان القيادات الطبية بالمحافظة بإعداد تصور تفصيلى للاعتمادات المطلوبة للارتقاء بهذه المستشفيات، فيما يتعلق بالبنية التحتية والقوى البشرية ونظام التشغيل والإدارة بها، كما شدد على ضرورة تواجد أطقم مديرى الطوارئ والأطباء وإدارة التمريض بتلك المستشفيات بقسم الطوارئ على مدار الـ24 ساعة.