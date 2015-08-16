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5 نصائح للوقاية من الخرف والزهايمر أهمها التخلص من السمنة

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5 نصائح للوقاية من الخرف والزهايمر أهمها التخلص من السمنة 5 نصائح للوقاية من الخرف والزهايمر أهمها التخلص من السمنة
الخرف من الأمراض الخطيرة التى تصيب المخ، وله أشكال عديدة من أبرزها: الزهايمر، وهو يصيب حوالى ثلث الأشخاص كبار السن، الذين يتخطى عمرهم 65 عامًا، ويبلغ عدد المصابين به فى المملكة المتحدة وحدها حوالى 850 ألف شخص.

وكشف تقرير طبى نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى تيليجراف" البريطانية أن أسلوب الحياة والعادات والممارسات اليومية للإنسان هى المسئولة عن 76% من التغييرات التى تحدث بالمخ، وأن الإنسان قد يتجنب أمراض المخ الخطيرة باتباع عادات وممارسات صحية.

وأكد التقرير أن هناك 5 قواعد ذهبية للوقاية من الإصابة بالخرف والزهايمر تشمل ممارسة الأنشطة البدنية، والإقلاع عن التدخين والابتعاد عن المشروبات الكحولية واتباع حمية البحر المتوسط، التى تقتضى تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك مع الابتعاد عن الأطعمة الدهنية واللحوم.

وأضاف التقرير أن القاعدة الخامسة تشمل تنظيم وضبط بعض الأمراض ومكافحتها مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر، وذلك حسب الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أدنبرة، الذين أكدوا أن ممارسة الرياضة تعتبر من أهم العوامل المضادة للخرف والزهايمر، ويجب أن تتم بمعدل 3 إلى 5 أيام فى الأسبوع، بحيث ألا تقل الجلسة الواحدة عن 30 :60 دقيقة.

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