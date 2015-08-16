بدء توافد حجاج بيت الله الحرام.. أول رحلة من بنغلاديش اليوم

أعلنت وزارة الحج بدء توافد أفواج حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام على مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث ستصل اليوم الأحد أول رحلة حج قادمة من جمهورية بنغلاديش على الخطوط البنغلادشية رحلة رقم BG1011 القادمة من دكا في تمام الساعة 12.10 ظهراً.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة ومدير عام فرع وزارة الحج بمحافظة جدة عبدالله بن محمد مرغلاني بأنه سيتوالى وصول رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم كاشفاً خطة الوزارة التشغيلية التي اعتمدها معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار والخاصة باستقبال ضيوف الرحمن، وتوجيه مختلف قطاعات الوزارة بتنفيذها وتسخير التقنية الإلكترونية لتحقيق معدلات الأداء القياسية في تقديم كافة الخدمات المقدمة لهم، وإنهاء الإجراءات بكل مرونة وسرعة في الأداء وسط مجهودات مشتركة من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم.

وأكد ضرورة العمل على سرعة ومرونة استقبال ومغادرة الحجاج، وخفض معدل انتظارهم في صالات القدوم والمغادرة في مختلف منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بتنفيذ كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمختلف وجهاتهم وجنسياتهم وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترضهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وأشار إلى أن وزارة الحج أطلقت مشروعاً متكاملاً لتبسيط الإجراءات وفك الاختناقات ومنع التكدس عن طريق اختصار جميع الإجراءات في القدوم والمغادرة وبأسلوب يمكِّن الحجاج من القدوم والمغادرة إلى بلادهم بأيسر السبل، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله موسم خير وبركة، وأن يوفق ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم في جوٍ تكسوه السكينة والوقار.