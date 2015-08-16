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بسبب الفستان الزهري مايا دياب تلمّح إلى أن نوال الزغبي تقلدها

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بسبب الفستان الزهري مايا دياب تلمّح إلى أن نوال الزغبي تقلدها بسبب الفستان الزهري مايا دياب تلمّح إلى أن نوال الزغبي تقلدها

السبت 15-08-2015 23:30

في محاولة منها لإزاحة تهمة تقليدها للفنانة نوال الزغبي، نشرت الفنانة مايا دياب على حسابها الخاص في موقع "انستغرام"، صورتين لها بفستان زهري طويل ومكشوف الظهر تعود إلى ألبومها الأخير، ومرفقة بهاشتاغ "My Maya"، وبعبارة: "إنتظروا المزيد"، وبدا الفستان يشبه الى حد كبير الفستان الذي ترتديه الفنانة نوال الزغبي على غلاف ألبومها الجديد "مش مسامحة" .

من المعروف أن مايا دياب تُتهم دائماً بتقليد نوال الزغبي بملابسها ولوكاتها، ويبدو أنها أرادت أن تلمّح إلى أن نوال الزغبي هي التي تقوم بتقليدها، لأنها ارتدت الفستان الزهري قبلها.

 

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