سامر المصري إلى العالمية

بدأ الفنان السوري سامر المصري يوم السبت تصوير فيلمه العالمي الجديد "Worthy" برفقة زميله الفنان السوري سامر اسماعيل، الذي جسّد شخصية "عمر" في المسلسل الذي حمل الاسم نفسه، وكان العمل العربي الأضخم منذ سنوات.

ويجري تصوير الفيلم الرّوائي الجديد في العاصمة الرومانية بوخارست تحت إدارة المخرج الإنكليزي الإماراتي علي مصطفى، الذي يتعاون في إنتاجه مع عدد من أهمّ صانعي الأفلام في هوليود.

وتدور أحداث فيلم "Worthy" في بيئة مُتخيّلة، حيث يحدث نقص بالمياه الصالحة للشرب ما يتسبّب بفوضى عارمة، إلى أن تحاول مجموعة صغيرة من الناجين البحث عن مصدر للمياه.

وكان الفنان سامر المصري قد أجرى مؤخّراً تدريبات مكثّفة على مشاهد الأكشن القتالية التي سيلعبها ضمن فيلمه الجديد.

يشار إلى أنّ فيلم "Worthy" هو الفيلم العالمي للمصري، بعد فيلم A to B الذي قام ببطولته وتولّى إخراجه أيضاً المخرج علي مصطفى، فيما يسجّل المصري غيابه عن الدراما السورية والعربية للعام الرابع على التوالي حيث كان آخر عمل له مسلسل "أبو جانتي" بجزئه الثاني.

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