بالأرقام – كوفي ' أحرف ' لاعب في مباراة الزمالك والحدود

صدق أو لا تصدق.. ليس أيمن حفني أو محمود عبد المنعم "كهربا" أو مصطفى فتحي الذين شاركوا كأجنحة في مباراة الزمالك وحرس الحدود هم الأكثر مرورا من المنافسين.

كوفي لعب مباراة الزمالك أساسيا التي فاز فيها فريقه 3-1.. لكن كان عليه واجبات هجومية نجح فيها بناء على تعليمات جوزفالدو فيريرا المدير الفني.

وذكر موقع Korastats الإحصائي أن محمد كوفي أكثر لاعبي الفريقين مراوغات في المباراة بواقع ثماني مراوغات ناجحة.

وشهدت المباراة أكثر من تحرك لكوفي للأمام لمساندة الهجوم ووصل لمناطق جزاء الحدود في أكثر من مناسبة.

ودليل على تألق كوفي.. قال هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب لـFilGoal.com: "لو كان مصريا لانضم للمنتخب فورا".