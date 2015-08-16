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مسئول إيرانى: موقف إيران الداعم لسوريا لم ولن يتغير أبداً

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مسئول إيرانى: موقف إيران الداعم لسوريا لم ولن يتغير أبداً مسئول إيرانى: موقف إيران الداعم لسوريا لم ولن يتغير أبداً
جدد مساعد وزير الخارجية الايرانى للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبداللهيان موقف بلاده الداعم لسوريا فى مختلف المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عن عبد اللهيان قوله، عقب لقائه مع وزير الإعلام السورى عمران الزعبى فى طهران اليوم السبت، إن "هذا الموقف لم ولن يتغير أبدا وعلى الدول الداعمة للإرهاب أن تمتنع عن الدعم المالى والتسليحى للمجموعات الإرهابية عملا بقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة".

وأشارت الوكالة إلى أن عبداللهيان بحث مع الوزير الزعبى آخر التطورات فى المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث عرض الزعبى "واقع الإعلام السورى وما تتعرض له وسائل الإعلام السورية من اعتداءات من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة".

وحضر اللقاء سفير سوريا فى طهران الدكتور عدنان محمود والوفد المرافق لوزير الاعلام.
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