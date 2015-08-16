العثور على 8 جثث لمهربين فى صحراء الجزائر

عثرت قوات الجيش الوطنى الشعبى وقوات الأمن الوطنى على الحدود مع مالى على ثمانى جثث لأشخاص لقوا مصرعهم عطشا فى صحراء تنزروفت الواقعة بين بيكا 200 التى تربط مدينة رجان وبرج باجى مختار الحدودية بولاية أدرار.

وأفادت الأنباء الواردة مساء السبت، بأن هؤلاء الأشخاص ضلوا طريقهم فى صحراء تنزروفت إثر محاولة أحدهم ـ وهو من جنسية جزائرية تهريب عدد من الماليين المخالفين لنظام الإقامة مما أدى إلى مصرعهم بعد نفاد المؤونة والمائة .

وعثر على هذه الجثث فى حالة تعفن وتم نقلها بطائرة عمودية تابعة للجيش الوطنى الشعبى ويعتبر هذا الحادث هو الثانى من نوعه فى أقل من شهرين بعدما لقى خمسة أشخاص مصرعهم فى حادث مماثل فى نهاية شهر يونيو الماضى بسبب الحرارة حيث تفحمت أجسادهم من شدة الحرارة التى تجاوزت 49 درجة فى الظل .

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