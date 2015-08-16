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إصابة 40 مهاجرا بالإختناق قبالة سواحل ليبيا

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إصابة 40 مهاجرا بالإختناق قبالة سواحل ليبيا إصابة 40 مهاجرا بالإختناق قبالة سواحل ليبيا
عثر على اربعين مهاجرا على الاقل السبت وقد قضوا اختناقا فى قاع مركب صيد حمل باكثر من حمولته قبالة ليبيا خلال عملية للبحرية الايطالية، فيما يحاول مئات اللاجئين الوصول الى اوروبا عبر الجزر اليونانية وايطاليا.

وقالت البحرية فى تغريدة على موقع تويتر ان "عملية انقاذ جارية على مركب، انقذ عدد كبير من المهاجرين. اربعون لقوا حتفهم على الاقل".

ورصدت مروحية تابعة للبحرية نحو الساعة الخامسة تغ مركبا يواجه صعوبات على بعد 21 ميلا بحريا شمال السواحل الليبية، جنوب جزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وبعد الظهر، نقل الناجون ال312 وبينهم 45 امرأة وثلاثة اطفال من سفينة الدورية الايطالية التى انقذتهم الى سفينة نروجية تشارك فى عملية "تريتون" الاوروبية التى تتولى وكالة فرونتكس تنسيقها، وفق البحرية.

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