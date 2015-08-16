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عرض أزياء بولو رالف لورين الولادية لموسم خريف 2015

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عرض أزياء بولو رالف لورين الولادية لموسم خريف 2015 عرض أزياء بولو رالف لورين الولادية لموسم خريف 2015

السبت 15-08-2015 12:46

تعاونت بولو رالف لورين تشيلدرنز (Polo Ralph Lauren Children’s) مع الفيلم القادم "بان" Pan لاستحضار روح المغامرة والخيال إلى حديقة حيوانات سانترال بارك. سار ليفي ميلر، بطل الفيلم الجديد من وارنر بروس، على خشبة عرض الأزياء كسفير العلامة التجارية الجديد للأزياء الولادية. بعد العرض، واصل المدعوون ليلتهم في "نيفرلاند" (Neverland) مع فرصة اختبار عناصر مسرحية أخرى التي أُعطيت الحياة من خلال حديقة الحيوانات، بالإضافة إلى الأداء المميز للاعب الأسطوانات بعمر 12 سنة دي جيه فولانو DJ FULANO.

تحتفل بولو رالف لورين تشيلدرنز (Polo Ralph Lauren Children’s) بالسنة الأولى لبرنامج رالف لورين لمحو الأمية لدى الأطفال. في سنته الأولى، قدم البرنامج في الولايات المتحدة تبرعاً بأكثر من 100000 كتاب مدرسي إلى مؤسسة "ريتش أوت آند ريد" (Reach Out and Read). أما قائمة الشركاء العالميين في الأعمال الخيرية لمحو الأمية فتتضمن "بوكتراست" (BookTrust) في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى "تشايلدفاند" (Childfund) في كوريا و"مستوطنة سانت جايمس" (St. James’ Settlement) في هونغ كونغ، والعديد غيرهم حول العالم.

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سيدتي