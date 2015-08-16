هل تستحق جيني إسبر لقب ملكة الإطلالات المُبهرجة؟

الممثلة جيني إسبر تحاول دائماً الاهتمام بمظهرها الخارجي، إن كان من ناحية ممارستها للرياضة بشكل مستمر، أو من ناحية العناية ببشرتها وشعرها، أومواكبتها أحدث خطوط الموضة. هذا ما يبدو واضحاً وجلياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالنجمة السورية كإنستغرام وتويتر. لكنها في معظم الأحيان تُبالغ في تنسيق ملابسها؛ وهذا ما جعلها تنال لقب ملكة الإطلالات المُبهرجة بين النجمات العربيات.

نرى إسبر تختار ألواناً متضاربة مع بعضها البعض، كما تختار أقمشة مُبهرجة وبرّاقة تدمجها بطريقة غير متجانسة، كأن تنتقي قماش الدانتيل مع الريش، والساتان وغيره. وأحياناً، تنسّق إطلالات كلّها طبعات ورسومات فتبدو بها كالفتيات الصغيرات، أو كأنها اختارت قماش المفروشات على ملابسها. وبالطبع، ينطبق الأمر على الاكسسوارت أيضاً، من أحذية وحقائب يد ومجوهرات التي تكون بمعظمها ملوّنة، وبرّاقة، وأحجامها كبيرة.

نصيحتنا لجيني أن تُهدئ من أسلوبها، وأن تخفّف من بهرجة إطلالاتها، خصوصاً أنها جميلة وتمتلك قواماً ممشوقا ًومتناسقاً يُساعدها على اختيار أجمل الملابس.

شاهدي هنا إطلالات جيني إسبر التي جمعناها، وأخبرينا رأيك بها!

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