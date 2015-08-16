رضعى ابنك طبيعى علشان تنمى ذكاءه.. ومتخافيش من ترهلات الثدى

ترفض الكثير من الأمهات ممارسة الرضاعة الطبيعية، وذلك يرجع إلى اقتناعهم بأن الرضاعة تتسبب فى حدوث ترهلات للثدى، وأن الحليب الصناعى للطفل أكثر إفادة.

وهذا الاعتقاد خاطئ، لأن للرضاعة الطبيعية العديد من المزايا التى تحظى بها الأمهات والأطفال، لأنها تزيد من نسبة ذكاء الطفل، و هذا ما يؤكده الدكتور أحمد إبراهيم أخصائى طب الأطفال، مشيرًا إلى أن الرضاعة الطبيعية لا تسبب ترهل الثدى.

ويتابع أخصائى الأطفال، أن العديد من الدراسات الحديثة أثبتت فوائد الرضاعة الطبيعية للأم وللطفل، حيث تحمى الأم من الإصابة بسرطان الثدى والمبيض والسكر، كما أنها تخلصها من زيادة الوزن بعد الولادة، لأنها تساهم فى القضاء على 70 سعرة حرارية كل 10 دقائق.

ويضيف أخصائى طب الأطفال، أن الرضاعة الطبيعية تحمى طفلك من الإصابة بالالتهابات، وتساهم فى تقوية الجهاز المناعى لديه، وتحد من تعرضه للإصابة بالأمراض المناعية، وتزيد من حدة النظر و نمو الخلايا الدماغية، وتحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين لدى الأطفال.

وأخيرا ينصح أخصائى طب الأطفال، بالاستمرار فى الرضاعة الطبيعية لمدة عام، و ذلك لحصولك أنتِ وطفلك على فوائدها.