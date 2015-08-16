نظام غذائى يخلصك من الدوالى

الدوالى من الأمراض الأكثر شيوعا لدى الكثيرين، وتشكل خطرا كبيرا لدى المرضى، كما تتسبب فى الإحراج لهم بسبب لونها الأزرق و بروز الجلد.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن السبب الأول فى الإصابة بالدوالى هو زيادة الوزن، وتظهر فى الجسم أجمعه وخاصة الساقين.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا لمرض الدوالى للتخلص من الوزن الزائد و هو:

>1- وجبة الإفطار: يجب أن تحتوى على البروتين كالبيض أو الفول + نصف رغيف من الخبز البلدى + كوب عصير طبيعى كالبرتقال أو الفراولة.

>2- وجبة الغداء، ينصح بتناول ربع دجاجة مشوية أو سمكة متوسطة الحجم + 4 معالق من الأرز + طبق السلطة الخضراء المكون من " حبة من الطماطم و الخيار و الجزر والخس و الجرجير و البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت والكرنب الأحمر والفلفل الأخضر".

>3- وجبة العشاء يجب أن تكون خفيفة، أى تحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ولذلك يمكنك تناول 2 حبة من التفاح + كوب من الزبادى خالى الدسم.