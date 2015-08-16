شرب الشاى باللبن يمنع اسمرار الأسنان

إذا كنت تشرب الشاى "سادة"، عليك بإضافة الحليب فى المرة القادمة وذلك للحفاظ على بياض براق للأسنان، وفقًا للأستاذ أفا تشاو من كلية ألبرتا لطب الأسنان.

وقال تشاو إن إضافة الحليب يقلل كثيرا من قدرة الشاى على تغيير لون الأسنان إلى اللون البنى الغامق.

وفسر أفا تشاو أن الكازين وهو البروتين الرئيسى فى الحليب يوقف مادة البوليفينول الموجودة فى الشاى المسئولة عن الكثير من تلطيخ الأسنان.

وقال تشا إن الشاى هو ثانى المشروبات الأكثر استهلاكا فى العالم، وهذه الطريقة تعالج تأثير الشاى على الأسنان، وتوقف التلطيخ البنى.

ولتأكيد البحث، قام تشاو باستخدام أسنان إنسان لا يوجد بها تسوس، أو حشو، أوشقوق، أو غيرها من العيوب، وحدد لون الأسنان الطبيعية باستخدام تكنولوجيا "VITA Easyshade" الذى يسمى بمقياس الطيف الضوئى.

ثم تم تقسيم الأسنان إلى جزئين، الجزء الأول تم وضعه داخل كوب من الشاى، والجزء الآخر تم وضعه فى كوب من الشاى مع الحليب لمدة 24 ساعة على 37 درجة، ثم قياس لون الأسنان.

وأظهرت النتائج أن الكازين الموجود بالحليب هو المسئول عن الحد من التلطيخ الذى يسببه الشاى.

ونشر البحث مؤخراً فى المجلة الدولية لصحة الأسنان، كما جاءت نتائجه مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى "Newsmax Health".