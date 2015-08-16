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بالصور..8 سيارات مطافئ و5 إسعاف للسيطرة على حريق"مصنع العاشر من رمضان"

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دفعت قوات الدفاع المدنى بمدينة العاشر من رمضان بـ8 سيارات مطافئ و5 سيارات إسعاف للسيطرة على حريق بمخزن كرتون بمجمع الـc2 الصناعى بالمجاورة 25 على مساحة 1000 متر، والتهمت النيران المخزن بالكامل، وقدرت الخسائر بـ3 ملايين جنيه.

وفرضت قوات تأمين العاشر من رمضان برئاسة اللواء محمد على، كردونا من الدفاع المدنى حول المصنع خوفا من امتداد النيران للمصانع المجاورة، حيث إن المنطقة تضم أكثر من 250 مصنع صناعات صغيرة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>"صحافة المواطن".. حريق بأحد مصانع مجمع الصناعات الصغيرة بالعاشر من رمضان

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