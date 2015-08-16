جماهير الأهلى على "فيس بوك" تختار حسام غالى أفضل لاعب بالموسم

عرضت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفضيلات جماهير الفريق لأفضل لاعب وأفضل هدف وأفضل مباراة للموسم المنصرم، والتى شارك بها الجمهور بناء على رغبة الصفحة الرسمية.

واختارت جماهير النادى الأهلى حسام غالى، لاعب وسط الفريق، كأفضل لاعب فى الموسم الماضى، إلى جانب اختيار هدف اللاعب عمرو جمال، مهاجم الفريق، فى مرمى نادى إنبى، فى المباراة الختامية لبطولة الدورى العام، كأفضل هدف بالموسم.

كما توافقت جماهير النادى الأهلى على اختيار مباراة الفريق مع نادى الزمالك فى الدور الثانى لبطولة الدورى العام كأفضل مباراة، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل لا شىء أحرزهما اللاعب مؤمن زكريا لاعب نادى الزمالك السابق، ما أعطى المباراة طابعا خاصا لدى جماهير الشياطين الحمر.



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