"المؤتمر" يدفع بـ100 مرشح لخوض الانتخابات بـ"الفردى" بينهم 4 سيدات

قال اللواء أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر قرر الدفع بـ100 مرشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية، وتفويض رئيس الحزب الربان عمر صميدة فى التنسيق مع قائمة فى حب مصر

وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر لـ"اليوم السابع" إلى أن الحزب ينسق مع الجبهة المصرية فى الانتخابات القادمة على المقاعد الفردية، وأن الحزب قرر الدفع بـ4 مرشحات فى الدوائر الفردية من المرأة فى القاهرة والبحيرة إيمانا بدورهن فى المرحلة المقبلة.

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