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بالفيديو والصور.. استمرار حريق مصنع كارتون العاشر بعد نفاد مياه المطافئ

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استمر حريق مصنع مخزن كرتون بمجمع الـ c2 الصناعى بالمجاورة 25 فى مدينة العاشر من رمضان، لأكثر من ساعتين، بعد نفاد مياه سيارات المطافئ ووجود خامات تساعد على الاشتعال، ويحاول رجال المطافئ البحث عن خط إطفاء قريب من موقع الحريق.

كانت قوات الدفاع المدنى، دفعت بـ8 سيارات مطافئ و5 سيارات إسعاف، للسيطرة على حريق الممتد بحجم المخزن على مساحة 1000 متر، بسبب ماس كهربائى، حيث التهمت النيران المخزن بالكامل.

وفرضت قوات تأمين العاشر برئاسة اللواء محمد على، كردونًا من الدفاع المدنى حول المصنع خوفًا من امتداد النيران للمصانع المجاورة، حيث تضم المنطقة أكثر من 250 مصنع صناعات صغيرة، وقدرت الخسائر بـ3 ملايين جنيه.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>"صحافة المواطن".. حريق بأحد مصانع مجمع الصناعات الصغيرة بالعاشر من رمضان

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مصر 365

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