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بالصور.. انتشار القمامة بالمدخل الرئيسى بقرية ميت ربيعة بالشرقية

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يعانى أهالى قرية ميت ربيعة البيضاء بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، من القمامة التى تملأ مدخل القرية الرئيسى، مما يتسبب فى انتشار الأوبئة والأمراض ، وخاصة مع موجة الحر الشديدة التى تشهدها البلاد.

فيما تسود حالة من الاستياء الشديد بين أهالى القرية، وخاصة الشباب من تخاذل الوحدة المحلية المسئولة عن القرية من القيام بدورها، فى توفير سيارة جهاز رش الناموس مثل مدينة بلبيس لرش القرية، وخاصة فى موسم الصيف.

وناشد العديد من الأهالى بالقرية المسئولين برفع القمامة بمدخل القرية وتشجير المدخل مثل القرى المجاورة ، وخاصة أن الأهالى يدفعون شهريا للجمعية المسئولة عن تجميع القمامة من القرية .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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