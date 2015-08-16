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وزير التعليم:ندرس رفع إعادة قيد المفصولين إلى ألف جنيه بدلاً من 10 جنيهات

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وزير التعليم:ندرس رفع إعادة قيد المفصولين إلى ألف جنيه بدلاً من 10 جنيهات وزير التعليم:ندرس رفع إعادة قيد المفصولين إلى ألف جنيه بدلاً من 10 جنيهات
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن هناك دراسة قائمة الآن بالوزارة تبحث رفع إعادة قيد الطلاب بعد فصلهم على خلفية استنفاذ أيام الغياب إلى 1000 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

وأضاف: "بأكد أن ده تحت الدراسة كون ذلك يتطلب مادة بقانون"، لافتا إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة ستتيح للطلاب اختيار مدرسيهم فى الصف الثالث الثانوى، لافتا إلى أن ذلك سيخلق حالة من المنافسة بين المعلمين فى تحسين مستواهم فى الشرح.

وأضاف "الرافعى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه سيتم رصد كل ما يحدث داخل المدارس من خلال لجنة مشكلة من الطلاب ومجالس الآباء والإدارة المدرسية، وعمل تقرير بذلك ورفعه للوزير شخصيا، وتابع: "قاعدة الانضباط التى ستطبق ستعيد المدرسة إلى ما كانت عليه فى السابق".

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