"الداخلية": فتح عنابر السجون لأطول فترة ممكنة لمواجهة "الموجة الحارة"

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن المسجون إنسان يجب توفير أوجه الرعاية له، وتأهيله مسئولية تولى لإدارات السجون، مشيرا إلى وجود إدارة داخل قطاع مصلحة السجون تدعى "الإدارة الطبية" تقدم خدماتها للمسجونين.

وأضاف "عبد الكريم"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن مساعد الوزير لقطاع السجون أعطى تعليماته بفتح العنابر لأطول فترة ممكنة وتوزيع مياه على المسجونين بسبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، فضلا عن تكليف الإدارة الطبية بالتواجد داخل السجون والمرور على النزلاء لمتابعة حالاتهم، وحال وجود أى نزيل يبدو عليه علامات الإعياء يتدخلوا لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرعايته.

وأضاف أن كل أماكن الحجز فى محافظتى القاهرة والجيزة تم تزويدها بأجهزة تكييف، وتتم متابعتها من قبل مأمورى الأقسام والمراكز.

الداخلية تعلن سقوط خلية إرهابية متورطة بارتكاب أعمال تخريبية بالغربية