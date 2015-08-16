إبراهيم محلب: لست راضيا عن أدائى لإحساسى بأنى أستطيع بذل مزيد من الجهد

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه دائما غير راض عن أى عمل يقوم به لأنه لديه إحساس أنه يستطيع بذل جهد أكثر من ذلك، مضيفا "والمقياس الوحيد اللى أقدر أقوله أن أنا مراضى ضميرى، والرضا عن الأداء مش أنا اللى أقدر أقيمه".

وأضاف "محلب" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع ضياء رشوان، على فضائية "اليوم"، أن كل مسئول يُقيم من خلال حجم الأهداف التى حققها بعدما أوكلت إليه، منوها إلى أن هناك عددا من وزراء حكومته حققت أهدافا موكولة لهم، وآخرين لم تستطع أن تحقق أهدافها بنسبة 100% وهذا تقييم يومى لهم تجاه أدائهم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا للانتخابات مستقلة تماما ولم تتشاور مع الحكومة فى الشأن المتعلق بمجلس النواب المقبل، ولكن الحكومة جاهزة فى أى وقت للإعداد للانتخابات البرلمانية، وقتما تحددها اللجنة العليا، من مخطط أمنى وإدارى ولوجستيات وغيرها فى هذا الصدد، قائلا "الحكومة جاهزة لأداء الانتخابات".

واختتم محلب، تصريحاته بأن العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم تنفيذها بجهد وبأيدى المصريين وستكون عاصمة جميلة تليق بمصر، وسيكون هناك مجال كبير للاستثمار وفرص كثيرة للكثيرين من المستثمرين.